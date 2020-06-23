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На РУПП «Гранит» прошло первенство по спортивной рыбалке

Наталья Лялюк Send an email 6 часов тому назад
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Фото: РУПП "Гранит"

40 работников разных подразделений и служб приняли участие в лично-командном первенстве РУПП «Гранит» по лову рыбы на фидер и поплавочную удочку. Соревнование на призы профсоюзного комитета предприятия прошло на озере Шальное.

Самый большой улов оказался у Андрея Шевчика. На второй и третьей позициях в личном зачете разместились Игорь Бакунович и Адам Ярмолич, на счету которого также победа в номинации «Наиболее крупная рыба». Мужчина вытянул амура весом почти два килограмма.

Адам Ярмолич, фото РУПП «Гранит»

В командном первенстве вне конкуренции была сборная дробильно-сортировочного цеха-2. Серебряным призером соревнования по летней спортивной рыбалке стала дружина из УТРС ГПМ и М, а бронзовым – автотранспортного парка.

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Наталья Лялюк

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