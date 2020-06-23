На РУПП «Гранит» прошло первенство по спортивной рыбалке

40 работников разных подразделений и служб приняли участие в лично-командном первенстве РУПП «Гранит» по лову рыбы на фидер и поплавочную удочку. Соревнование на призы профсоюзного комитета предприятия прошло на озере Шальное.

Самый большой улов оказался у Андрея Шевчика. На второй и третьей позициях в личном зачете разместились Игорь Бакунович и Адам Ярмолич, на счету которого также победа в номинации «Наиболее крупная рыба». Мужчина вытянул амура весом почти два килограмма.

В командном первенстве вне конкуренции была сборная дробильно-сортировочного цеха-2. Серебряным призером соревнования по летней спортивной рыбалке стала дружина из УТРС ГПМ и М, а бронзовым – автотранспортного парка.