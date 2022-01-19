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На “Спецжелезобетоне” обсудили изменения и дополнения Конституции (Лунинецкий район)

19.01.2022
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Изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь обсуждались на встрече коллектива предприятия “Спецжелезобетон” с председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем и прокурором района Юрием Прокопчуком., которая состоялась сегодня, 19 января.

Обновлённая Конституция – это фундаментальный документ по которому будут жить наши дети и внуки, а значит необходимо осознавать всю степень ответственности и последующие последствия принимаемых решений. Поэтому внимание общества и сконцентрировано сейчас на обсуждении данной темы и последующем референдуме.

Проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения был опубликован ещё в декабре 2021 года и каждый гражданин Беларуси имеет право и  возможность внести свои предложения. 

  

 

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