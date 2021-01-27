Микашевичи

Насыщенную событиями жизнь ведут пенсионеры-железнодорожники станции Ситница

Свыше 70 бывших работников службы движения поездов и управления перевозочным процессом из разных населенных пунктов района объединяет ветеранская организация станции Ситница. Как налажена забота о пенсионерах-железнодорожниках, рассказывает руководитель первички Мария Клевжиц:
– Одна из главных задач деятельности – активная реализация комплексной программы «Забота» по адресной социальной поддержке неработающих коллег. О способах помощи, оздоровлении и других возможностях регулярно напоминаем во время различных встреч и мероприятий. Оформили и несколько информационных стендов. Тех, кто в силу болезней или возраста не может бывать в офисе организации, регулярно навещаем на дому, берем на контроль вопросы, которые беспокоят людей, и стараемся решить их. При необходимости, подключаем другие организации. Хочу отметить, что все, к кому мы обращались за помощью, всегда откликаются на наши просьбы. Кроме того, поддерживаем связь с ветеранами других станций Белорусской железной дороги, обмениваемся с ними опытом.

Посещение ветеранами грузовой станции Ситница

Много внимания уделяем культурно-массовой работе. Конечно, пандемия COVID-19 внесла изменения в наши планы. Но, несмотря на такой непростой период, жизнь все равно продолжается. В ежегодном расписании значатся не только торжества в честь Дня защитника Отечества, 8 марта, Нового года и других праздничных дат, но и иные познавательные и развлекательные мероприятия. В апреле прошлого года побывали с экскурсией в Турове. Много желающих было увидеть достопримечательности агрогородка Лясковичи, куда отправились осенью. Елена Рудько, Антонина Кислюк, Зоя Ракович и другие активисты помогли с организацией экскурсии в Музей Белорусского Полесья в Пинске. Всегда с радостью поддерживаем предложения ветеранов лунинецкого железнодорожного узла. Достойную конкуренцию в конкурсе «А, ну-ка, дедушки!-2020» составил бывший составитель поездов Степан Заступневич. Немало ценителей красоты на выставке «Рукоделие» собрали возле своих работ Надежда Ярмолич (станционный рабочий) и Елена Ярмолич (приемосдатчик). Совместно с советом ветеранов барановичского депо организовали у нас конкурсную программу «Фантазии осени»…

Ветераны-железнодорожники знают, что с уходом на заслуженный отдых, они не остались наедине со своими проблемами. Многие повседневные проблемы можно решить с помощью нашего объединения. А для этого достаточно обратиться в наш офис, который находится в здании вокзала Микашевичи. Мы открыты с понедельника по четверг, с 9.00. до 12.00. В это же время можно позвонить по телефону 41-5-75.
Наталья Лялюк. Фото из архива “ЛН”.

 

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Наталья Лялюк

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