МикашевичиНовости района

Необычная и единственная для Микашевич услуга появилась в частном кафе «Black&Vait»

Помимо нескольких десятков ароматного кофе и большого ассортимента чая, посетителям предлагают отдохнуть за просмотром на большом экране любимого кинофильма, телепередачи или трансляцией спортивного матча. Специально для этого здесь установлен комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования, который можно арендовать на время посещения кофейни, которая открылось недавно на первом этаже общежития по ул. Первомайской, 9а

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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