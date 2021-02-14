Необычная и единственная для Микашевич услуга появилась в частном кафе «Black&Vait»

Помимо нескольких десятков ароматного кофе и большого ассортимента чая, посетителям предлагают отдохнуть за просмотром на большом экране любимого кинофильма, телепередачи или трансляцией спортивного матча. Специально для этого здесь установлен комплекс звуковоспроизводящего и видеооборудования, который можно арендовать на время посещения кофейни, которая открылось недавно на первом этаже общежития по ул. Первомайской, 9а