Микашевичи

Необычный элемент благоустройства появился на территории АТП РУПП «Гранит»

В оригинальное украшение на постаменте превратился  бульдозер российского производителя «Четра» – первый и единственный бульдозер такого класса на предприятии. Его использовали при разработке вскрышных пород в гранитном карьере Микашевичи и месторождении Ситницкое. После 14 лет на производстве, а это в два раза больше стандартного для такой уникальной техники срока эксплуатации, его списали, но пустить на металлолом так и не решились. Восстановили до заводского оригинала и установили как макет для туристов на территории подразделения, в котором бульдозер имел постоянную «прописку».

Фото РУПП “Гранит”.

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Наталья Лялюк

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