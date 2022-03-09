Нерест щуки. За неделю выявлено 6 фактов браконьерства (Лунинецкий район)

Государственными инспекторами Брестской областной и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира в период нереста щуки принимаются меры по пресечению фактов браконьерства на водоёмах фонда запаса Брестской области. За первую неделю нереста щуки было пресечено 6 фактов браконьерства и два из них с признаками состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь.

Так 07.03.2022 года на реке Припять у д. Хорск, Столинского района двое местных жителей с использованием маломерного судна и двух сетей выловили 8 щук и 16 особей рыбы других пород общим весом 9,25 кг. При таксации незаконно добытой рыбной продукции установлен вред, нанесённый природе, в размере 103 базовых величин на сумму 3 296 рублей, что является крупным размером ущерба. Стоимость незаконно добытой продукции рыболовства составила 169 рублей 60 копеек. В ходе проведения следственных мероприятий у одного из фигурантов в хозяйственной постройке было обнаружено 6 ставных сетей, два бредня и одна тротиловая шашка.

В тот же день во взаимодействии с ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД в транспортном средстве жителя г. Микашевичи была обнаружена свежая рыба со следами попадания в сети. Среди различной озёрно-речной рыбы находилось 12 особей щуки. Вред природе по факту незаконной добычи рыбы в нерестовый период составил 4 032 рубля, стоимость самой рыбной продукции 211 рублей. В отношении водителя транспортного средства правоохранительными органами проводится проверка.

Только общие усилия общества и работников Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в деле сохранения природных богатств Брестского региона позволят поставить надежный заслон от браконьеров и их пособников. Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом на телефон доверия: 8 (0162) 25-50 00.