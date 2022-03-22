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Новая техника для ремонтно-строительного цеха РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

22.03.2022
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На предприятии появились ещё три единицы новой техники, которые необходимы для работ РСЦ.

Самое долгожданное приобретение – автомобиль МАЗ с миксером для бетона. С помощью него будут заливать площадки перед бункерами, фундамент и другие строительные конструкции.

Ещё один автомобиль этого производителя – самосвал грузоподъемностью 20 тонн.

 

Просторная кабина водителя оснащена датчиками для измерения температуры на улице и в кабине, а также кондиционером и спальным местом. Кресло регулируется в пяти режимах.

Новый трактор «Беларус» приобретён вместе со сменным рабочим оборудованием: двумя отвалами (для снега и для грунта), двумя ковшами для различных сыпучих материалов, грейферным ковшом, грузовыми вилами и стрелой.

 
По информации РУПП «Гранит»
 
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