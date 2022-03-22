Новая техника для ремонтно-строительного цеха РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

Самое долгожданное приобретение – автомобиль МАЗ с миксером для бетона. С помощью него будут заливать площадки перед бункерами, фундамент и другие строительные конструкции.

Ещё один автомобиль этого производителя – самосвал грузоподъемностью 20 тонн.