Новое кафе «Фламинго» появилось в Микашевичах

В конце прошлой недели в городе гранитодобытчиков закрылось кафе «Лофт». Оно просуществовало только год, но успело полюбиться многим взрослым и детям.

В эти же дни первых посетителей приняло кафе «Фламинго» ЧТУП «Амбалангода». Новое заведение расположилось на третьем этаже ТЦ «Амиго» и еще налаживает свою работу – завозится дополнительное оборудование, отлаживается меню, решаются другие организационные вопросы. Несмотря на это, здесь уже царит полный аншлаг, а среди клиентов – много молодых семей с детьми.