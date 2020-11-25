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Новое кафе «Фламинго» появилось в Микашевичах

В конце прошлой недели в городе гранитодобытчиков закрылось кафе «Лофт». Оно просуществовало только год, но успело полюбиться многим взрослым и детям.
 
В эти же дни первых посетителей приняло кафе «Фламинго» ЧТУП «Амбалангода». Новое заведение расположилось на третьем этаже ТЦ «Амиго» и еще налаживает свою работу – завозится дополнительное оборудование, отлаживается меню, решаются другие организационные вопросы. Несмотря на это, здесь уже царит полный аншлаг, а среди клиентов – много молодых семей с детьми.
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L N

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