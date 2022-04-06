Очередные победы легкоатлетов Лунинецкой СДЮШОР

Медали всех проб завоевали легкоатлеты Лунинецкой СДЮШОР 2008-2009 года рождения на областном первенстве, которое прошло в Бресте.

Победителями стали Юлия Жуковская (СШ №1 г. Лунинца) в прыжках в длину с результатом 4,78 метра и Евгений Обровец (СШ №2 г. Лунинца) в барьерном беге на 60 метров – 9,69 секунды. Серебро и бронзу в копилку нашей команды принесла Александра Сыцевич в спортивной ходьбе на 1000 и 2000 метров. Уроженка Синкевич в настоящее время совершенствует мастерство в Брестском училище олимпийского резерва.