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Определены победители смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году на предприятиях Лунинецкого района.

23.03.2022
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Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году в организациях Лунинецкого района.

Победителями в своих номинациях признаны филиал КУП «Брестоблдорстрой» Лунинецкое ДРСУ №101, ОАО «Спецжелезобетон» и ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

Решением райисполкома им будут вручены дипломы  и денежное вознаграждение для  проведения мероприятий по охране труда и поощрения работников, внесших наибольший  личный вклад в улучшение условий и охраны труда

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