Определены победители смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году на предприятиях Лунинецкого района.

Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2021 году в организациях Лунинецкого района.

Победителями в своих номинациях признаны филиал КУП «Брестоблдорстрой» Лунинецкое ДРСУ №101, ОАО «Спецжелезобетон» и ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

Решением райисполкома им будут вручены дипломы и денежное вознаграждение для проведения мероприятий по охране труда и поощрения работников, внесших наибольший личный вклад в улучшение условий и охраны труда