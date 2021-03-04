Открыть частный музей мечтает микашевичский житель Юрий Воеводский

Житель Микашевич Юрий ВОЕВОДСКИЙ – человек увлеченный. Ветеран РУПП «Гранит» когда-то собирал утюги. С уходом на заслуженный отдых страсть к коллекционированию вспыхнула с новой силой. Правда, на этот раз, круг интересов мужчины сильно расширился.

– Открытки, марки, монеты и радиоаппаратура времен СССР, интерьерные украшения, посуда, фотографии, кухонная утварь – меня привлекают любые предметы, которые уже не производятся или существуют в единичных экземплярах, – рассказывает Юрий Евгеньевич. – А еще – устаревшая техника, различные приборы и другие вещи, которые сейчас люди, без раздумий, отправляют в мусорный контейнер. Наступит время, когда они станут ценными музейными экспонатами и расскажут многое потомкам о нашем времени. Например, практически не осталось домов, где сейчас пользуются проводным радио. Еще десятилетие-другое, и это устройство можно будет увидеть разве что на картинке.



Собирательство можно сравнить с поиском клада. В надежде отыскать уникальную вещь, коллекционеру приходится общаться с большим количеством людей, ездить по деревням и городам. А еще проводить много времени на интернетовских барахолках и тематических форумах.

Сегодня коллекция раритетов Ю.Е. Воеводского насчитывает несколько сотен самых различных предметов, из нее можно составить отдельные выставочные экспозиции. О любой из находок горожанин может говорить часами, как, впрочем, и с увлечением рассказывать интересные факты из истории их создания.

– Вы даже представить не можете, сколько мифов бытует вокруг советских елочных игрушек! – говорит коллекционер. – Например, на полках магазинов стеклянных початков кукурузы связывают с сельскохозяйственными экспериментами Н.С. Хрущева, а на самом деле их начали производить еще до Великой Отечественной войны или немногие знают о том, что в СССР были очень популярны не только штучные подвесные новогодние украшения, но и наборы на креплениях-прищепках, особенно по мотивам сказок Пушкина.



Юрий Евгеньевич настоящий эксперт по предметам из прошлого. А лет пять назад только начинал осваивать компьютер, искать в сети единомышленников и полезную информацию. Впрочем, он и теперь продолжает совершенствовать свое образование.

– Чтобы не пропустить необычный предмет в той массе самых различных вещей, которые люди предлагают к обмену или продаже, надо иметь хороший багаж знаний по искусству, истории, географии, химии и другим наукам, – подчеркивает Юрий Евгеньевич. – Кроме того, прежде чем монета, книга или другое приобретение займет место в коллекции, важно оценить его состояние, а при необходимости привести в порядок, почистить и отреставрировать.

У Юрия Воеводского есть заветная мечта – открыть в родном городе частный историко-художественный музей с бесплатным доступом для посетителей. Для кого-то она покажется неосуществимой, но думается, у него должно все получиться. Ведь именно коллекции обычных людей дали старт многим музеям.