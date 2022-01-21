Первая крупная техника 2022 года на “Граните” (Лунинецкий район)

Новый погрузчик белорусского производителя «Амкадор», который прибыл на РУПП «Гранит» в начале года, начнёт работу со следующей недели.

Он будет задействован по всему предприятию и, благодаря возможности смены рабочего оборудования на грузовые вилы или отвал, может выполнять не только погрузочные работы.

Объём его ковша – 2,5 м. куб., а грузоподъемность – 5 тонн.

Новый «Амкадор» пришёл на замену старой технике, отработавшей около 14 лет. В отличие от предыдущей модели у него есть централизованная система смазки, которая позволит сократить время на обслуживание, и кондиционер.

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