Первенство по интеллектуальному многоборью прошло в микашевичской СШ №2

Турнир проходил в девятый раз и собрал в финале 5 команд. Заключительный этап первенства состоял из 4 раундов, которые строились по принципу всем известных интеллектуальных игр.



Уже первый конкурс на отгадывание крылатых фраз, зашифрованных с помощью слов-антонимов, стал настоящим испытанием для участников. И если умницы и умники из среднего и старшего звеньев быстро собрались и наглядно продемонстрировали свое умение решать такие задачи, то дебютанты интеллектуального состязания – третьеклассники – растерялись и завершили раунд с минимальным количеством баллов.



Не менее напряженная борьба развернулась в ходе следующего этапа под названием «Блицкриг». Состоял он из секторов «Вопрос», «Темная лошадка» и «Крылатое выражение», каждый из которых содержал по одному заданию для команд. На его выполнение отводилось всего лишь 30 секунд, поэтому участникам приходилось показывать не только свою эрудицию, но и сообразительность, скорость мышления, умение работать в команде.

Дружными аплодисментами встретили болельщики капитанов команд, которые вышли на сцену актового зала СШ №2 в третьем раунде. На вопросы ведущей, учителя английского языка Юлии Олесик отвечали Дарья Жук (3 «А» класс), Никита Тоболич (5 «А» класс), Максим Горбат (7 «Б» класс), Алина Богдан (8 «Б» класс) и Лилия Куимова (11 «Б» класс) о с переменным успехом. Однако больше всего записала баллов на счет своей дружины лидер третьеклассников.



Многоходовую головоломку представлял собой заключительный этап «Интеллект-азбука». Впрочем, команды за 2 минуты справились с задачей, расшифровав «спрятанные» в тексте ответы.



В нынешнем сезоне звание самых интеллектуально подкованных школьников завоевали пятиклассники из сборной «Адреналин». Дипломов второй и третьей степеней удостоены умницы и умники – семиклассники из «Отважных ребят» и восьмиклассники из «Козыря». Поощрительные призы за участие получили третьеклассники из «Эрудитов» и одиннадцатиклассники из «Везунчиков». Заслуженные награды участникам первенства вручили директор СШ №2 Эдуард Ярмолич и его заместители – Елена Колбович, Инна Ярмолич и Ольга Ранчинская.

