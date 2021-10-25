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Первичка «Белой Руси» ясли-сада №1 в Микашевичах пополнила свои ряды

Как расказала руководитель районной организации Людмила Казадаева, среди 16 вновь вступивших – молодые специалисты, окончившие в 2021 году педагогические колледжи, а также воспитатели учреждения и их помощники. В Год народного единства заведующая ясли-садом и председатель первички Нина Кислюк постаралась сделать вручение членских билетов незабываемым и ярким событием. Она не только поздравила новых членов организации, но и вручила сувенирную продукцию с символикой “Белой Руси”. С удовлетворением хочется отметить, что на сегодняшний день в первичку детского сада входят все работающие в нем.

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