Песни Михайлины Хвесюк можно будет услышать на радио «Империя Музыки»

Это стало возможным благодаря победе 13-летней жительницы Микашевич в номинации «Голос радио «Империя музыки» Всероссийской Премии ,,Песня года 2020″. Конкурс создан и реализуется для популяризации и поддержки детского и подросткового песенного творчества в России и ближнем зарубежье.

Обладатели Премии в номинациях получают ротацию на радио «Империя Музыки» и возможность попасть в базу артистов Продюсерского центра «Talent Universe». Младшая сестра победительницы Златислава также составила достойную конкуренцию своим соперникам и стала финалисткой конкурса.