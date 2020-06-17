МикашевичиНовости района

Песни Михайлины Хвесюк можно будет услышать на радио «Империя Музыки»

Наталья Лялюк Send an email 1 день тому назад
45

Это стало возможным благодаря  победе 13-летней жительницы Микашевич в номинации «Голос радио «Империя музыки»  Всероссийской Премии ,,Песня года 2020″.  Конкурс создан и реализуется для популяризации и поддержки детского и подросткового песенного творчества в России и ближнем зарубежье.

Обладатели Премии в номинациях получают ротацию на радио «Империя Музыки» и возможность попасть в базу артистов Продюсерского центра «Talent Universe». Младшая сестра победительницы Златислава также составила достойную конкуренцию своим соперникам и стала финалисткой конкурса.

Михайлина Хвесюк
Златислава Хвесюк. Фото из семейного архива
Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Сенатор ответил на вопросы жителей района

Сенатор ответил на вопросы жителей района

6 часов тому назад
Photo of Спонсорскую помощь передали отделению круглосуточного прибывания пожилых граждан и инвалидов

Спонсорскую помощь передали отделению круглосуточного прибывания пожилых граждан и инвалидов

8 часов тому назад
Photo of «Такая сложная работа: и дни, и ночи на посту». Медицинским работникам посвятили песню

«Такая сложная работа: и дни, и ночи на посту». Медицинским работникам посвятили песню

9 часов тому назад
Photo of Фотофакт. Необычная урна украсила территорию РУПП «Гранит»

Фотофакт. Необычная урна украсила территорию РУПП «Гранит»

10 часов тому назад
Photo of Водный поход на легких лодках появился в перечне услуг представителей микашевичского экотуризма

Водный поход на легких лодках появился в перечне услуг представителей микашевичского экотуризма

10 часов тому назад
Photo of «Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работает в ФПБ

«Горячая линия» по вопросам незаконного увольнения работает в ФПБ

10 часов тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть