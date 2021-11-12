“Пишут даже из Бразилии!” Как горожанка стала фуд-блогером

– У меня нет специального образования, но с детства люблю готовить и собираю рецепты различных кухонь мира, – рассказывает Марина Вячеславовна. – На идею кулинарного канала натолкнули дочь с сыном. Когда Анастасия и Артем стали студентами, у них часто возникали вопросы, как приготовить, чтобы получилось «как у мамы». Тогда создала для детей своего рода кулинарную книгу в видеоформате с рецептами, самыми популярными в нашей семье. Эти ролики и стали основой для первых сюжетов на моем канале. Вдруг они еще кому-то помогут научиться получать удовольствие не только от самой еды, но и самого процесса приготовления?

Вскоре появились первые подписчики, а положительные отклики вдохновили на продолжение начатого. Сегодня Марина старается радовать поклонников из родной Беларуси, России, Украины, Бразилии, Германии и других стран мира новыми сюжетами не реже 1-2 раз в неделю.

– Идеями для съемок очередного ролика могут стать любые источники: старые кулинарные издания, газеты, журналы… – подчеркивает собеседница. – Особое внимание – рецептам из записных книжек бабушки, мамы и свекрови. Хочется не только сохранить и поделиться ими, но и внести свою новую нотку. Поэтому с удовольствием экспериментирую на кухне.

По словам Марины лучше всего воспринимаются простые и быстрые классические рецепты из продуктов, которые всегда можно найти в холодильнике практически у каждой хозяйки или в ближайшем магазине. Неслучайно самыми популярными стали видеоролики с шанежками, творожными пончиками, треугольниками из лаваша, хотя, казалось бы, все умеют их готовить.

Еще одна отличительная особенность канала – никакой посуды и оборудования, купленных специально под съемки. Весь инвентарь активно используется хозяйкой в повседневной жизни. И это заметили диванные критики.

– Не обращаю внимания на хейтеров. Пусть сами попробуют создать хотя бы один полновесный видеорецепт, – улыбается Марина.

Сегодня горожанка активно занимается развитием канала «Готовим, отдыхаем и работаем с Мариной Волчек». Кулинарные рецепты все чаще дополняют обзоры бытовой техники, сюжеты о лесных походах в грибы, поездках на рыбалку, дачных хлопотах и красотах белорусского Полесья. Разнообразие контента стало лучшим стимулом для самообразования. Марина изучила несколько программ для видеомонтажа, освоила уже немало других тонкостей.

– Для создания роликов муж Дмитрий помог приспособить стандартный зеркальный фотоаппарат, который мы используем для съемки домашних праздников и торжеств, – констатирует горожанка. – Примеряла на себя роли оператора, актера и сценариста – учиться искать выгодные ракурсы, выделять интонацией важные моменты, продумывать до мелочей каждый сюжет. Ведь даже самый сложный рецепт надо уложить в 7-8 минут – оптимальное время, чтобы человек не утратил интереса к происходящему на экране.

Сегодня главная цель Марины Волчек – с помощью канала продемонстрировать, что кулинария не скучное, рутинное занятие. Проводить время у плиты можно интересно и творчески. А новые современные технологии помогают найти единомышленников для новых вкусных минуток по всему миру.