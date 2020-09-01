Мини-футбольное поле открыли в Микашевичах

В Микашевичах в школе №1 сегодня состоится открытие мини-футбольного поля, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Людмила Насеня.

Новую спортивную площадку построили в Микашевичах по социальному проекту «Bonfesto — детям». Его совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. В распоряжении у школьников появилось мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Материалы для основания под укладку газона предоставил РУПП «Гранит», строительными работами занимались специалисты местного СУ №63.

«Площадка очень востребована. Дети там собираются каждый день, начиная с обеда и до самого вечера. «Гранит» установил освещение вокруг поля, так что играть можно даже в темное время суток», — рассказала Людмила Насеня. Гонять мяч на площадке смогут не только ученики школы №1. Там планируют проводить спортивно-массовые мероприятия и для жителей города.

Благодаря этому проекту в школе на базе десятого класса сформировали группу спортивно-педагогического профиля. Ребята будут на повышенном уровне изучать биологию и физическую культуру. В их расписании появится факультатив, где их познакомят с азами тренерской профессии. Также в школе есть футбольная секция для учащихся третьих-четвертых классов.

Школа в День знаний встретит учеников обновленной. В частности, там отремонтированы учебные классы и спортзал. За счет районного бюджета заменена мебель в десяти кабинетах. Финансово помог и «Гранит», модернизировав два кабинета информатики и столько же лингафонных.