ПРАЗДНИК В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ

В преддверии празднования Дня Светлой Пасхи военным комиссариатом во взаимодействии с общественными объединениями и организациями Лунинетчины проведена акция «Мы рядом с тобой, солдат!»

Акция заключалась в поздравлении с праздником и поддержкой солдат срочной военной службы, выполняющих задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь.

Мы понимаем, что молодые солдаты, несущие службу в полевых условиях, выполняют боевую задачу. При непростых погодных условиях. Одним словом — им не легко… И они нуждаются в поддержке. Ведь это наши вчерашние призывники, которые отправлены на службу и с честью выполняют свой воинский долг. И совсем неважно, из каких районов они призваны. Они наши!

Невозможно, ввиду выполняемых задач им встретить этот праздник в кругу родных и близких. Но частичку тепла можем дать им мы И пусть, хоть на чуточку они почувствуют ощущение наступающего праздника, внимание к ним и заботу. Ведь в это непростое время сила-в единстве народа и армии. Солдаты Беларуси должны знать, что при всех тяготах и лишениях армейской службы они не одни. Мы рядом!

В акции приняли участие: личный состав военного комиссариата, ветеранские организации БСО, БСВВА, БСОПС, Лунинецкое ДОССАФ, организации Лунинетчины: ОАО » Лунинецкий молочный завод», Лунинецкий хлебозавод, ЗПК «Полесье» Лунинецкого райпо, ОР «Лахва», ОАО «Вульковский рассвет».