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Представители Лунинецкого района среди лучших «Умельцев Брестчины»

30.04.2022
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Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брестчины». Победу в нем одержали и представители Лунинецкого района.

Дипломы, специальные призы и  единовременные выплаты на торжественном мероприятии в областном центре получили машинист экскаватора гранитного карьера «Микашевичи» Дмитрий Никонович, водитель автомобиля РУПП «Гранит» Сергей Стражевич и лесничий Богдановского лесничества Александр Занько.

Лучшим профсоюзным комитетом по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда признан ОАО «Спецжелезобетон» (председатель профкома Марина Ингинен). Также отмечена работа и объявлена благодарность общественному инспектору по охране труда Лунинецкой дистанции пути Сергею Черноокому.

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