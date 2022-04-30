Представители Лунинецкого района среди лучших «Умельцев Брестчины»

Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брестчины». Победу в нем одержали и представители Лунинецкого района.

Дипломы, специальные призы и единовременные выплаты на торжественном мероприятии в областном центре получили машинист экскаватора гранитного карьера «Микашевичи» Дмитрий Никонович, водитель автомобиля РУПП «Гранит» Сергей Стражевич и лесничий Богдановского лесничества Александр Занько.

Лучшим профсоюзным комитетом по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда признан ОАО «Спецжелезобетон» (председатель профкома Марина Ингинен). Также отмечена работа и объявлена благодарность общественному инспектору по охране труда Лунинецкой дистанции пути Сергею Черноокому.