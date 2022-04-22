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Приёмы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси в Лунинецком районе
28 апреля 2022 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов организованы приёмы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Постолюком Сергеем Михайловичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.
Приемы состоятся:
в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 09:30 до 11: 30 по адресу в г. Лунинце: ул. Красная, 1, каб. 503 и в Учреждении здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница» г. Лунинец, ул. Богдановича, 4 с 12:00 до 14:00.
Заранее вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Гапону Игорю Ивановичу по телефонам в г. Лунинце : (8 016-47) 2-28-63.