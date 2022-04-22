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Приёмы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси в Лунинецком районе

22.04.2022
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28 апреля 2022 г. Лунинецким районным объединением профсоюзов  организованы  приёмы граждан правовым инспектором труда Федерации профсоюзов Беларуси Постолюком Сергеем Михайловичем по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

Приемы состоятся:

в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 09:30 до 11: 30 по адресу в г. Лунинце:  ул. Красная, 1, каб. 503 и в Учреждении здравоохранения «Лунинецкая центральная районная больница»   г. Лунинец,          ул. Богдановича, 4 с 12:00 до 14:00.

Заранее вопросы можно задать в рабочие дни с 8-00 до 17-00 председателю районного объединения профсоюзов Гапону Игорю Ивановичу по телефонам в г. Лунинце : (8 016-47) 2-28-63.

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