Продукция четырёх предприятий Лунинецкого района признана лучшей в Беларуси

Государственным комитетом по стандартизации, как уже сообщалось ранее, подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2021 года. Традиционно в соревновании участвуют предприятия, выпускающие продовольственные и промышленные товары, изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения и оказывающие услуги.

Лауреатами по итогам прошлого года стали 260 товаров, выпускаемых 148 организациями. Кстати, среди победителей есть и предприятия Лунинецкого района, что не может не радовать. При подведении итогов жюри учитывало отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли областной этап конкурса и стали финалистами. Кстати, более 30 тысяч белорусов отдали свой голос за понравившуюся им продукцию или товар. При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз. Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Таким образом, в номинации «Продовольственные товары» отмечен ирис «Арахисовый», который изготавливает филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод. Лучшая продукция производственно-технического назначения производится на РУПП «Гранит», нет аналогов боевой одежде пожарных, которую шьют на РУПП «Униформ» и электродвигателям общепромышленного исполнения, предназначенным для тропического климата, что выпускает ОАО «Полесьеэлектромаш». Поздравляем лунинецких производителей с заслуженной победой.