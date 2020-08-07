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Профсоюзный комитет РУПП «Гранит» стал победителем областного конкурса

Наталья Лялюк Send an email 1 час тому назад
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Профсоюзный комитет РУПП «Гранит» продолжает пополнять арсенал своих наград.
 
Первичка предприятия стала победителем областного смотра-конкурса в номинации «Лучший профсоюзный комитет по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда». 
 
Первичка также отмечена дипломом Президиума республиканского комитета как лучшая первичная профсоюзная организация Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов.
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Наталья Лялюк

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