Профсоюзный комитет РУПП «Гранит» стал победителем областного конкурса

Профсоюзный комитет РУПП «Гранит» продолжает пополнять арсенал своих наград.

Первичка предприятия стала победителем областного смотра-конкурса в номинации «Лучший профсоюзный комитет по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда».

Первичка также отмечена дипломом Президиума республиканского комитета как лучшая первичная профсоюзная организация Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов.