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Публичный центр правовых знаний работает в городской библиотеке Микашевич

В Публичном центре правовой информации городской библиотеки состоялся очередной час юридических знаний.

Мероприятие прошло в формате встречи-диалога. Ее участниками стали нотариус Нотариальной конторы г.Микашевичи О.Ф. Кузьмин и представители клуба «Вдохновение» отделения дневного пребывания лиц пожилого возраста  филиала ТЦСОН. Олег Федорович рассказал о работе своей организации, очертил основные темы, с которыми зачастую приходят посетители, подкрепил теорию примерами из  практики. Участники мероприятия подготовили вопросы о наследовании, правильном оформлении документов, выезде за границу и многое другое. На каждый они получили подробные и обстоятельные ответы в доступной форме. Встреча получилась информационно насыщенной,  максимально полезной и ещё раз подтвердила, как важно уметь ориентироваться в правовом лабиринте.

Фото Оксаны Маркевич.

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Наталья Лялюк

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