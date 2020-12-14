Публичный центр правовых знаний работает в городской библиотеке Микашевич

В Публичном центре правовой информации городской библиотеки состоялся очередной час юридических знаний.

Мероприятие прошло в формате встречи-диалога. Ее участниками стали нотариус Нотариальной конторы г.Микашевичи О.Ф. Кузьмин и представители клуба «Вдохновение» отделения дневного пребывания лиц пожилого возраста филиала ТЦСОН. Олег Федорович рассказал о работе своей организации, очертил основные темы, с которыми зачастую приходят посетители, подкрепил теорию примерами из практики. Участники мероприятия подготовили вопросы о наследовании, правильном оформлении документов, выезде за границу и многое другое. На каждый они получили подробные и обстоятельные ответы в доступной форме. Встреча получилась информационно насыщенной, максимально полезной и ещё раз подтвердила, как важно уметь ориентироваться в правовом лабиринте.

Фото Оксаны Маркевич.