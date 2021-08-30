Пьяный житель Микашевич на мотоцикле попал в аварию

28 августа около 01.50 32-летний житель Микашевичей, не имея права управления транспортными средствами категории «А», находясь в состоянии алкогольного опьянения (1.6 промилле), управлял мотоциклом «ЯВА 350» и без включенного света фар двигался по местной автодороге Лунинецкого района, где, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 26-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 24-летний пассажир мотоцикла с травмами госпитализирован.

Установлено, что мотоциклист и его пассажир передвигались без мотошлемов.