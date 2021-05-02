Пять команд приняли участие в конкурсе «Суперцех-2021» среди работников РУПП «Гранит»

Несколько часов представители подразделений состязались за звание самого лучшего подразделения, демонстрирую разнообразие талантов в различных творческих состязаниях. Вне всякой конкуренции в этот раз были работники цеха дробления, которые объединились в команду «Наше время». Помимо завоевания первого места в конкурсе, они стали обладателями номинаций «Видеолегенда» и «Промоушн». На второй позиции разместился «Экипаж» автотранспортного парка. Эта же сборная круче всех подошла к созданию фильма о своем подразделении и продемонстрировала творческий подход к выполнению конкурсных заданий. Третье место заняли работницы из команды «Смак». Их столовая названа «Самым креативным цехом». Электрики из «Высокого напряжения» пополнили копилку своих завоеваний призами за победу в номинации «Наш цех – это сила!» и «Игры разума – наш конек». А вот в категории «Мой цех – престиж и слава» не было равных «Горнякам» из карьера.