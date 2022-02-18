Ремонтные работы: где, когда и почему будет производится временное отключение электроэнергии в Лунинецком районе

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в в д. Намокрово; д. Острово ул. Машерова, Восточная, пер.Западный, Машерова, Луговая, пер. Лахвенский в период времени с 10.00 до 17.00 21.02.2022

В связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в

г. Микашевичи ул. Молодежная в период времени с 10.00 до 17.00 22.02.2022

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается

на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.В разделе «Электронные услуги» введена система

«Личный кабинет бытового абонента». Работает SMS-система рассылки оповещения о плановых и

аварийных отключениях электроснабжения. Авторизация пользователя производится путем ввода

фамилии абонента, соответствующего номера лицевого счета (номера договора электроснабжения)

и SMS -кода. В разделе СМС-уведомления имеется окошко для отметки «присылать мне уведомления

об отключениях на мобильный телефон». Когда у абонента на лицевом счете отсутствует номер

мобильного телефона, необходимо обратиться в абонентский отдел для его внесения тел.27352.