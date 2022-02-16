С какими вопросами обращаются к депутату (Лунинецкий район)

На очередную “прямую телефонную линию” депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насени 14.02.2022 года обратились трое жителей Лунинетчины по четырём вопросам.

Жительница д.Лахва обратилась с вопросом ремонта дороги в данном населённом пункте от магазина “Хлеб” до церкви. От руководства ДРСУ 101 получено разъяснение, что часть дорожного покрытия (от магазина до моста через р. Смердь) запланировано к ремонту уже в этом году.

Житель д. Синкевичи обратился по вопросу правильности начисления ему заработной платы по трудовому договору. Даны разъяснения.

Жители г. Лунинец обратился по проблемным вопросам благоустройства пер. Смоленский. По результатам обращения направлены запросы в службу ЖКХ и Лунинецкого водоканала.