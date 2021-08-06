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Сандружина “Гранита” заняла второе место в области

Областные соревнования санитарных формирований гражданской обороны прошли в Жабинке. За звание лучшей команды Брестчины боролись 18 дружин, в числе которых были и представители Лунинецкого района. Санитарное формирование РУПП «Гранит» с успехом выдержало нелегкую борьбу и завоевало второе место.

– Наша дружина ярко и эффектно заявила о себе уже на первом этапе соревнований – конкурсе строя и песни, – рассказывает ведущий специалист  по анализу и систематизации информации РУПП «Гранит» Ольга Гаврилкович.  – Образцовая выправка, современная форма, которая сидела как влитая, красивая песня, чеканный шаг, четкие команды… На главной площади в Жабинке, где проходили эти события, многие зрители поддерживали «гранитовцев» аплодисментами и вторили  Оксане Шевчик, которая уже много лет является «голосом» нашей команды.  Также ее многолетний дуэт вместе с Анжеликой  Котович является «гвоздем» программы «гранитовской» дружины на конкурсе художественной самодеятельности.

Следующие этапы стали отличной возможностью продемонстрировать в деле свои умения и знания. Одновременно на нескольких площадках команды-участницы оказывали различные виды первой доврачебной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным. Впрочем, как отметила Ольга Анатольевна, началось все с проверки табельного оснащения всей санитарной дружины и каждого ее представителя. Обращалось внимание на наличие в санитарных сумках определенного перечня медицинских препаратов, на их сроки годности, на комплектацию фонариками, дозиметрами и другим оборудованием. Очень слаженно и оперативно действовали наши земляки и во время спасения «пострадавших» в очагах – комбинированного и химического поражения, инфекционного заболевания.  А ведь при этом сами участники находились в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, что осложняло проведение различных манипуляций с медицинскими средствами и оборудованием. Сандружинницы «Гранита» были на высоте и в ходе теоретического конкурса. Темы были разные. Например, как оказать первую медицинскую помощь при остром отравлении хлором, токсическом отеке легких, ожоговом шоке… И на все эти и другие вопросы наши земляки дали исчерпывающие ответы. Екатерина Манишевская стала  победителем этого этапа, а Лилия Лихтар отмечена дипломом за проявленные знания по истории международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

– Наша команда, да и остальные сандружины, разделилась на три звена – каждое выполняло  четкую, конкретную задачу, – говорит собеседница.  – Конечно, сказывалось волнение, усталость и, безусловно, жара. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году соревнования были отменены, а в нынешнем по этой же причине «гранитовцы» пропустили районный уровень. И все же – молодцы –  справились, подтвердив в который раз свое умение действовать четко, быстро и правильно в непростых, чрезвычайных условиях и ситуациях.

К слову, на таких важных соревнованиях нашлось место и для проявления творческих способностей участников. Выставка красочных тематических газет, как и конкурс художественной самодеятельности, собрала много посетителей  из числа участников, болельщиков и обычных жителей Жабинки.

О.А. Гаврилкович подчеркнула, что завоевание второго места  является результатом многолетней целенаправленной и кропотливой работы. Занятия проходят круглый год, каждое состоит из теоретического и практического блока. Кроме того, представительницы сандружины  изучают и закрепляют материал не только самостоятельно, но и с помощью профессионалов своего дела. Несмотря на занятость, для занятий всегда находили время представители: РОЧС – Михаил Николаевич, ЦРБ – Михаил Ракович, Яков Макалович и Татьяна Павлюковец, РЦГиЭ – Галина Конопацкая, районной организации БОКК – Татьяна Коцуба и других служб. Свой вклад в успешное выступление местной команды также внесли другие подразделения и службы промышленного гиганта. Не один десяток часов провела с сандружиной предприятия заведующий здравпунктом РУПП «Гранит» Галина Веремейчик. А, например, творческий коллектив Дворца культуры как всегда сориентировал с номерами художественной самодеятельности. Да и само руководство держит вопросы гражданской обороны на постоянном контроле. Удобная и красивая форма, современное оборудование, учебный класс, оснащенный по последнему слову техники… На РУПП «Гранит» созданы все условия для как для обучения санитарной дружины, так и поддержания ее готовности.

– По сведениям музея предприятия, традиции санитарного формирования гражданской обороны на нашем производстве заложены еще в советские годы, – подчеркивает Ольга Анатольевна. – В нынешней команде «Гранита» тоже сохраняется преемственность поколений. Лариса Пусторжевцева, Оксана Шевчик, Лилия Лихтар, Елена Рашидова и другие ветераны дружины, которой в последние годы командует Татьяна Ярмолич,  не только являются ее костяком и задают хорошее, оптимистичное настроение в коллективе. Сандружинницы  планомерно передают опыт новичкам, учат отстаивать свое мнение, не пасовать перед сложностями и работать сообща.  К слову, в  этом году состав «гранитовской» команды пополнили Вероника Шабан, Оксана Урбанович и Вера Левшун. Новички успешно «дебютировали», отлично проявив себя на областных соревнованиях.

Современное общество все чаще сталкивается с опасностями природного и техногенного характера. Поэтому подготовка санитарных дружин на предприятиях и в организациях для защиты населения во время чрезвычайных ситуаций приобретает все большую актуальность. Ведь такие формирования являются важной составляющей механизма безопасности всего населения.

Наталья Лялюк.

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Александр Ковко

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