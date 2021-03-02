Счастье существует, даже когда дочка или сын отличаются от большинства детей

Жители Микашевич Светлана и Владимир Дорох воспивают двух сыновей, один из которых с особенностями развития. Несмотря на все сложности, с которыми связано рождение такого ребенка, трагедией для родителей это не стало. Более того, они быстро научились жить в новом статусе и открыто говорить: «Да, у нас особый сын!».

Просторный двор семьи Дорох по переулку Сосновый радует чистотой и ухоженностью, а высокий кирпичный дом «смотрит» на окружающий мир большими окнами в резных деревянных рамах. Аккуратные дорожки соединяют жилую постройку с хозяйственным блоком, а сквозь снежное покрывало кое-где все-таки просматривается разноцветный бордюр клумб, где летом царят цветы.

– На частном подворье всегда найдется работа, – рассказывает Светлана Степановна. – Долгое время жили в общежитии, а когда получили участок, строились ускоренными темпами. Очень хотелось поскорее переехать. Теперь обустраиваем двор, огород, сад, а сыновья с радостью помогают.

Света и Володя познакомились четверть века назад в Столине, куда девушка приехала в гости к родственникам. Год встреч и телефонных звонков закончился большой и веселой свадьбой, сыгранной в лучших народных традициях.

Молодая семья решила связать свое будущее с Микашевичами. Владимир, устроился слесарем на водоканал, где работает и сегодня. Трудовая деятельность Светланы почти два десятилетия была связана с Лунинецким молочным заводом, а около пяти лет назад женщина перешла в микашевичский цех хлебопечения ЗПК «Полесье». Живут дружно, буквально с полуслова понимая друг друга. Рождение сыновей Михаила и Павла только придало глубины их чувствам и прочности – семье.

– Между детьми небольшая разница – два года, – говорит мама. – Беременности были непростыми, но появления каждого из сыновей ждали с большим нетерпением. Мальчишки росли любознательными и подвижными, при необходимости, могли постоять за себя и друг за друга. Единственное, что все больше настораживало нас, это то, у маленького Павла все ярче проявлялись проблемы с речью – первые слова произнес поздно, говорил плохо и невыразительно. Наши опасения подтвердились после очередного посещения детской консультации. Педиатры чуть ли не в один голос констатировали: «У мальчика – серьезные дефекты речи. Есть вопросы и с умственным развитием».

Пережить вердикт врачей было нелегко, но Дорохи приняли его с философской мудростью. Ведь, несмотря на все особенности, младший сын не перестал быть желанным и любимым ребенком.

– Наша семья ничем не отличается от других, – говорит Светлана Степановна. – Работа, поездки в отпуск и походы на природу, обязательные семейные праздники. Как большинство родителей, хвалим сыновей за хорошие дела и ругаем за проступки, учим не пасовать перед сложностями, а если упал – подыматься! Пожалуй поэтому многочисленные медицинские комиссии, выбор специального интерната для обучения сына и индивидуальные занятия всегда воспринимались спокойно, как привычное дело.

Несмотря на то, что сейчас Павлу 21 год, молодой человек в душе остается ребенком. Болезнь не позволила ему на 100 процентов адаптироваться в обществе, но родительская любовь сделала многое. Он чувствует себя необходимым, важным и любимым не только в своем доме, и дворе. Молодой человек – активный участник различных концертов, выставок подделок и подвижных конкурсов отделения дневного пребывания инвалидов микашевичского филиала ТЦСОН. Там же парень нашел верных и надежных друзей…

Когда-то Светлане и Владимиру Дорох было сложно представить, что будут рассказывать о таких, довольно личных, переживаниях. Но стойко приняв истытание судьбы, решили: надо говорить, чтобы окружающие знали – особые дети не за горами-морями, а живут рядом. Родители, которые искренне любят друг друга, могут напонить новым смыслом не только свою совместную жизнь, но и вырастить счастливым всех своих детей, даже если один из них – особый!