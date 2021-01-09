Секреты ретро-автомобилей открыл для себя житель Микашевич Игорь Бохно

Ретро-автомобиль «Волга-2410» появился у микашевичского жителя Игоря Бохно. Вид у машины щегольской – бледно-голубая окраска кузова, под капотом – полная комплектация от производителя, а на дороге она составит достойную конкуренцию даже самой современной технике.



– Заниматься машиной интересно и увлекательно, в ней есть душа. Ремонтируешь автомобиль и словно восстанавливаешь целую эпоху, – говорит собеседник. – Для меня именно «Волга» связана с самыми трогательными детскими воспоминаниями. Автомобиль ГАЗ-21 был у моего отца. Мы много ездили на ней семьей, в том числе – на природу, к бабуле с дедулей в деревню. Наблюдая, как мастерски папа управляет автомобилем, мечтал научиться также и иметь такой же. Самой же большой наградой для меня было отцовское разрешение посидеть на водительском сидении «Волги».

Детство закончилось, но мечты сохранились. По словам мужчины, специально автомобиль он никогда не искал, однако когда представилась возможность приобрести его, без раздумий воспользовался ею.

– Сам не думал, что увижу «Волгу» в соседнем гараже, – улыбается Игорь. – Как у любого старого автомобиля, у машины есть своя, почти полувековая история. Его первым хозяином был уважаемый в нашем городе человек, машинист экскаватора РУПП «Гранит» Вилюс-Ионас Иоденас. Когда его не стало, семья еще долгое время бережно хранила машину в гараже. Прежде чем взяться за реставрацию, ознакомился с различной литературой, изучил все до винтика.

За тем, как Игорь вдыхает вторую жизнь в старый автомобиль, следили не только семья и многочисленные родственники, но и друзья, коллеги. Пришлось постараться, ремонт раритетной техники давался непросто. Запчасти спрашивал у механиков-любителей в местных гаражах, искал в интернете. Впрочем, собеседник не только справился с задачей, но и запустил старый движок. После восстановительных работ поставил автомобиль на учет в ГАИ и без проблем прошел техосмотр.



В профессии Игорь пошел по стопам отца – ветерана труда РУПП «Гранит» Владимира Бохно. Устроился слесарем ремзоны почти полтора десятилетия назад. Коллектив принял хорошо. С опытом пришло понимание того, что хочется навсегда связать жизнь с техникой. Без отрыва от производства получил высшее образование. Занимал разные должности, а последние пять лет возглавляет тракторную колонну автопарка.

– Друзья, знакомые и сейчас время от времени спрашивают, не хочется ли отдохнуть от автомобилей. Ведь в моей жизни с техникой связаны практически все 24 часа в сутках, – говорит Игорь Бохно. – Мне посчастливилось, что работа стала любимым делом. Оно нашло продолжение в увлечении ретро-автомобилями. Возможно, эта «Волга» даст старт моей коллекции редких машин…

Полную версию материала читайте в свежем номере “ЛН” от 9 января 2021 года.