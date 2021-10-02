Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал на Лунинетчине. Фоторепортаж

Первое мероприятие такого рода прошло сегодня в Микашевичах. Сделать или пополнить зимние запасы картофеля, моркови, капусты, свеклы и другой витаминной продукции, а также сена, соломы и различных кормов для домашней живности жителям города гранитодобытчиков помогли сельскохозяйственные предприятия Лунинетчины. Активное участие в ярмарке приняли и владельцы частных подворий нашего района, Столинщины, Пинщины и Житковщины.