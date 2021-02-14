“Система координат” микашевичского гимназиста Станислава Войткуса

Команда Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского, представлявшей Лунинетчину на третьем этапе республиканской предметной олимпиады, принесла району 8 наград различного достоинства, в том числе высшей пробы. С дипломом первой степени по астрономии вернулся из Бреста 11-классник Станислав ВОЙТКУС:

– Предметом заинтересовался в младших классах, пытался самостоятельно изучать научно-популярные книги и карту звездного неба, проводить первые незамысловатые опыты и эксперименты. Это было так захватывающе и увлекательно, искать ответы на вопросы: как на небе найти метеориты и кометы, почему звезды мерцают, а планеты – нет, или из-за чего происходят затмения! Появление в расписании физики, а позднее и астрономии, только усилило стремление к углубленному изучению этой науки. Я, в буквальном смысле этого слова, пропал в системе координат. Настолько интересно преподносил информацию учитель Владимир Владимирович Зылевич.

– Сколько времени занимает подготовка к олимпиаде?

– Все зависит от загруженности по другим дисциплинам, но как минимум 4-6 часа в день. А нередко вообще «практически круглосуточно». В зависимости от дня недели это может быть факультатив по астрономии, индивидуальные и групповые занятия с педагогом, самоподготовка, а зачастую – и все вместе. Ведь успех на олимпиаде зависит не только от глубины знаний, но и от умения ими пользоваться, от правильного настроя, грамотного распределения психологических и интеллектуальных сил. Чем ближе к заключительному этапу, тем большее значение имеют логика, рациональный подход и четкость суждений.

– Такая загруженность отставляет место для отдыха?

– Свободного времени немного. Гуляю на улице, читаю книги и играю на гитаре. Иногда, чтобы восстановить силы и поднять настроение, достаточно пару минут понаблюдать за вечерним небом. При ясной погоде невооруженным взглядом там можно увидеть почти 3 тысячи звезд и свыше 45 созвездий!

– Существует мнение, что усиленная подготовка к олимпиаде может негативно сказаться на результатах ЦТ. Отдавая предпочтение одному предмету, выпускник упускает время на подготовку по другим дисциплинам.

– Учащиеся, которые активно участвуют в олимпиадном движении, изначально привыкли много, кропотливо и усиленно работать. А подготовка к республиканскому этапу – своего рода «прокачка» огромного количества школьных дисциплин. Ведь у астрономии широкие межпредметные связи, она перекликается с физикой, математикой, химией и географией, отчасти – с историей, философией, религией, искусством, а еще с судоходством и авиацией. Кроме того, олимпиадный опыт делает учебу в гимназии проще, а самые сложные задачи воспринимаются как привычное дело.