Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление стартует в Микашевичах

Принять участие в нем могут огранизации и предприятия; торговые объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; учреждения образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты; граждане – собственники домов индивидуальной застройки. Всего – 4 номинации, в каждой – по три призовых места.

Организатором смотра-конкурса, который пройдет с 20 декабря 2021 года по 14 января 2022 года, является Микашевичский горисполком. При подведении его итогов рабочей группой будут учитываться такие критерии как оригинальность и новизна новогоднего оформления; комплексное художественное решение при украшении объекта и прилегающей территории; световое оформление; использование нестандартных технических решений и качество выполненных работ.