Сможете найти микашевичские пейзажи в новом сериале “Хозяйка горы”?

С 19 июля в 21:20 на телеканале “Россия 1” – премьера многосерийной мелодрамы “Хозяйка горы”.

Бывшая владелица изумрудных приисков в поселке Каменный, зеленоглазая княжна Мария Туманова по прозвищу Василиска, спрятала там свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть… Все местные жители знают легенду о Хозяйке горы и долгие годы с осторожностью произносят даже имя княжны. И только 17-летняя красавица Аленка Кошкина дерзко бросает вызов колдовству Василиски. В тот же день отец девушки находит в шахте шкатулку с драгоценностями. Эта находка, как ящик Пандоры, приносит жителям одни несчастья. Кто же сможет противостоять колдовству и вернуть счастье и любовь?

Съёмки сериала «Хозяйка горы» проходили в августе 2019 года в Минске, Гродненской и Брестской областях, а также в Адыгее. Вымышленный поселок Каменный снимали в маленьком белорусском Усяже, а масштабные декорации шахты были выстроены в районе огромного гранитного карьера в Микашевичах.

“Моя героиня Алена – молодая девушка, которая стремится завоевать весь мир, ну или, по крайней мере, сделать в этой жизни то, чего бы ей очень хотелось. Она достаточно смелая даже наглая, а где-то – невероятно пробивная. Алена хочет, чтобы у нее была красивая жизнь и вокруг – самые лучшие мужчины”, – говорит Анна Снаткина, которая удивила Двигубскую самоотдачей, четкостью и погруженностью в роль. Но, по мнению актрисы, “во всем нужна золотая середина и силы для того, чтобы вовремя остановиться, в том числе и в погоне за материальными благами. Если ты не можешь этого сделать, деньги начинают тебя портить, и в конце концов губят”.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Россия-1», с “фантастической, точной, глубокой” Толстогановой режиссеру давно хотелось поработать; Виктория воплотила на экране образ негласной “хозяйки” поселка Каменный. “Лариса Артемова борется за семью, но весьма своеобразными методами и причиняет всем зло, – рассказывает о своем персонаже актриса. – Можно сказать, что она – порождение своего времени: 90-е превращали людей в монстров, но, с другой стороны, такие люди есть во все времена. Для меня наш сериал о том, что зло всегда наказуемо. Ведь то, что моя героиня – мать и борется за семью, ее не оправдывает. Зло не нужно оправдывать”.

“Мой персонаж Федор с героиней Виктории Толстогановой, пожалуй, чуть ли не главные источники “темной силы” в нашей истории. У нас с Викой было много достаточно откровенных сцен, – признается Сергей Перегудов, – и мы аккуратно их играли, без перебора. До этого мы были незнакомы, но сошлись как пазлы, что важно для зрителя. Мой герой вечно решает какие-то проблемы и делает это кардинально, порой бесчеловечно выходя за рамки человеческих норм”.

Сына Ларисы Артемовой Романа играет Дмитрий Власкин: “Нашу историю сложно уместить в один жанр: это и трагедия, и драма, и детектив, и без участия магических, потусторонних сил не обойдется. Мой герой Роман из-за неразделенной любви к Алене переходит на сторону зла”.

Фото – “Россия 1”.