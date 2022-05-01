Состоялся районный турнир «Я ведаю сваю краiну» (Лунинецкий район)

Состоялся районный турнир «Я ведаю сваю краiну» по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь

Как сообщила первый секретарь районной организации «БРСМ» Ольга Арабей, в турнире сразились 5 команд из разных предприятий и организаций района: ГУ «ДЮСШ г.Лунинца», РУПП «Гранит», Лунинецкое райпо, Лунинецкий РОЧС, ОАО «Вульковский рассвет».

Ребята настолько были увлечены процессом, что, кажется, не замечали ничего вокруг. Спустя 5 минут 52 секунды стал известен победитель: быстрее всех со сборкой карты справилась команда ОАО «Вульковский рассвет». Команда РУПП «Гранит», занявшая второе место, справилась с задачей буквально на 1 минуту 27 секунд позже победителя. Третьего места удостоена команда Лунинецкого РОЧС.

Команды ГУ «ДЮСШ г. Лунинца» и Лунинецкого райпо так же были отмечены сертификатами участников и утешительными призами.

Райком ОО «БРСМ» благодарит все команды за участие, за то, что, не жалея своего времени, вы активно выступили за честь ваших организаций. И проявили себя знатоками своей родной Беларуси