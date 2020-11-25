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Спасательный отряд “Витязь” помог отыскать пропавшего жителя Столинщины

Фото: ПСО "Витязь"
Насыщенными на различные мероприятия выдались минувшие выходные для микашевичского ПСО «Витязь».
 
В субботу в районе деревни Лутовень волонтеры провели учения, которые состояли в работе на местности по компасу. А потом один из добровольцев принял на себя роль потерявшегося в лесу человека. Его разыскали «на отклик» поисково-спасательные группы, которые на 100 процентов справились с поставленными задачами.
 
В воскресенье, 22 ноября, ПСО «Витязь» выехал на помощь в розыске 78-летнего жителя Столинщины, который более суток считался пропавшем без вести. Вместе с нашими земляками в поисках участвовали сотрудники местных РОВД и РОЧС, поисково-спасательные отряды Пинска, Бреста и просто неравнодушные люди. Мужчина найден живым.
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Наталья Лялюк

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