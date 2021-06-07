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«Микашевичская больница» присоединилась к флешмобу “Я – вакцинировался, а ты?”

Цель мероприятия – проведение массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

Местные медики отмечают, что у них нет сомнений и колебаний, проходить иммунизацию или нет. Вакцинация – это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Она позволяет защитить не только себя, но и окружающих. Кроме того, чем  больше  количество  тех, кто сделал прививку, тем быстрее в обществе сформируется групповой иммунитет и появится возможность вернуться к прежней жизни.

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Наталья Лялюк

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