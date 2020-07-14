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Средняя зарплата на РУПП «Гранит» в июне достигла 1570 рублей

L N Send an email 1 час тому назад
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По итогам прошлого года среднемесячная зарплата на гранитодобывающем предприятии составила больше 1300 рублей, а в июне 2020-го — достигла 1570. Об этом сообщил генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович на встрече работников предприятия с председателем райсовета Виктором Рафаловичем.

Разумеется, что столько зарабатывает далеко не каждый рабочий. И это, как заметил Эдуард Гаврилкович, нормально, ведь заработная плата — своеобразный индикатор сложности, напряженности и трудового вклада одного человека в общее дело.

Есть в коллективе и те, кто работает, скажем так, не по специальности, и все же выражает недовольство цифрами в расчетном листе. Таким руководитель посоветовал устроиться на работу по основной профессии: возможно, будут более высокие зарплаты. Что касается «Гранита», то попасть в коллектив, признал генеральный директор, сегодня сложно. Из-за коронавируса поставки за границу сокращаются, уменьшены объемы. В связи с этим планка численности работников остановилась на отметке 2414 человек — на 37 меньше, чем в то же время в прошлом году.

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L N

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