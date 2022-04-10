Строительство жилья в Микашевичах (Лунинецкий район)

В прошлом году в Микашевичах введено в эксплуатацию более 6 600 квадратных метров жилья.

В 2022-м продолжается строительство нового 11-го микрорайона площадью почти 31 гектар. После его завершения участки под индивидуальную застройку получат 162 семьи. Кроме этого, запланировано возведение 9-этажного 36-квартирного жилого дома в районе улицы Строителей. К слову, на сегодняшний день на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в горисполкоме состоит 564 семьи, из которых 81 – многодетная.

Фото из архива «ЛН»