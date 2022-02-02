Субсидии на организацию своего дела предлагают в Лунинецком районе

Если вы оказались без работы, но предприимчивы и желаете организовать собственное дело, управление по труду, занятости и социальной защите населения Лунинецкого райисполкома (далее – управление) может оказать Вам финансовую государственную поддержку в виде субсидии.

Субсидии предоставляются на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Денежные средства выделяются безработным, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии нарушений обязанностей безработных, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению управления.

Финансовая поддержка оказывается безработным в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее бюджет прожиточного минимума), действующего на

дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии, а безработным, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется мероприятиями

по реализации (выполнению) государственной программы содействия занятости населения, а также в

сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату заключения управлением с безработным договора о предоставлении субсидии, при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины бюджета прожиточного минимума.