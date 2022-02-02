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Субсидии на организацию своего дела предлагают в Лунинецком районе

02.02.2022
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Если вы оказались без работы, но предприимчивы и желаете организовать собственное дело, управление по труду, занятости и социальной защите населения Лунинецкого райисполкома (далее – управление) может оказать Вам финансовую государственную поддержку в виде субсидии. 
 
Субсидии предоставляются на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере  агроэкотуризма, ремесленной деятельности. Денежные средства выделяются безработным, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии нарушений обязанностей безработных, если они в течение одного месяца со дня регистрации в качестве безработных не смогли трудоустроиться на подходящую работу или зарегистрировались в качестве безработных после прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по направлению управления.
 
Финансовая поддержка оказывается безработным в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее бюджет прожиточного минимума), действующего на
дату заключения органами по труду, занятости и социальной защите с безработным договора о предоставлении субсидии, а безработным, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, перечень которых определяется мероприятиями
по реализации (выполнению) государственной программы содействия занятости населения, а также в
сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату заключения управлением с безработным договора о предоставлении субсидии, при организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия предоставляется в размере 20-кратной величины бюджета прожиточного минимума. 
 

Управление по труду, занятости и социальной защите может направить на бесплатные курсы по обучению основам предпринимательской деятельности. В процессе обучения предусмотрена подготовка технико-экономического обо­снования (бизнес-плана) по выбранному виду деятельности.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии  безработный подает в управление заявление о предоставлении субсидии и технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности.

Предоставленная безработному субсидия может быть использована на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией  предпринимательской тдеятельности.

Безработным, ранее получившим субсидию, повторно такая финансовая поддержка не оказывается.

Более подробную информацию можно получить в отделе по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 6, телефон – 33725, время работы: понедельник – пятница с 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.  

 
 
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