Субсидии на организацию своего дела предлагают в Лунинецком районе
Управление по труду, занятости и социальной защите может направить на бесплатные курсы по обучению основам предпринимательской деятельности. В процессе обучения предусмотрена подготовка технико-экономического обоснования (бизнес-плана) по выбранному виду деятельности.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии безработный подает в управление заявление о предоставлении субсидии и технико-экономическое, в том числе финансовое, обоснование (бизнес-план) эффективности организации предпринимательской деятельности.
Предоставленная безработному субсидия может быть использована на приобретение оборудования, инструментов, машин и механизмов, сырья, материалов, оплату услуг, а также на иные цели, связанные с организацией предпринимательской тдеятельности.
Безработным, ранее получившим субсидию, повторно такая финансовая поддержка не оказывается.
Более подробную информацию можно получить в отделе по занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, каб. 6, телефон – 33725, время работы: понедельник – пятница с 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00.