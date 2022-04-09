Такое привычное дело Игоря Стахиевича из Микашевич

У клуба молодых людей с ограниченными возможностями «САМИ» Микашевичского филиала ТЦСОН за 7 лет существования появилось много друзей. У них разные профессии, образование и статус, но одно желание – помочь добрыми делами горожанам, у которых проблемы со здоровьем. Недавно к волонтерам присоединился владелец «Барбершопа» Игорь Стахиевич. Молодой человек пригласил представителей мужской части клуба «САМИ» посетить свой небольшой салон и воспользоваться бесплатно стрижкой волос, бритьем бороды и другими видами услуг.

– На мой взгляд, желание помогать людям – это нормальное и естественное стремление любого человека. Вдвойне приятно, когда эта помощь адресная, и вы знакомитесь, общаетесь, получаете реальное представление о тех, кто нуждается в нашей с вами поддержке, – рассказывает Игорь Стахиевич. – Я вырос в сельской местности, где и сегодня взаимовыручка, отзывчивость, сострадание даже к чужим людям – привычное дело. Поэтому ничего сверхъестественного в таких акциях нет. Между тем, стрижка и укладка волос – это не просто аккуратный, ухоженный вид для мужчины, но и его уверенность, открытость, коммуникабельность.

До определенного времени жизнь Игоря Стахиевича ничем не отличалась от большинства его ровесников. После окончания школы – учеба в Пинском государственном индустриально-педагогическом колледже, служба в армии, возращение на малую родину – Житковщину, создание семьи и рождение детей, трудоустройство.

– В Беларуси нет особых проблем с работой для мужчин. Тут главное – желание, – подчеркивает молодой человек. – Правда, в сельской местности выбор несколько ограничен. Вот и мне за относительно непродолжительный период довелось испытать свои силы в разных отраслях. Зарабатывал неплохо. И все же, рынок труда не всегда предлагает подходящие вакансии. Поэтому я мечтал о собственном деле, которое бы стало не только отдушиной, но и дополнительным финансовым источником для нашей молодой семьи.

Игорь рассказывает, что планов и идей было много, но не хватало то средств для старта, то уверенности в себе. И все же в прошлом году наконец-то решился:

– Всегда нравилось работать с ножницами, расческой, машинкой для стрижки волос и бритвой. В школе наводил красоту друзьям, одноклассникам и многочисленным родственникам, а в армии – сослуживцам. Когда у меня возникла идея открыть собственное дело, то решил не изобретать велосипед и заняться именно тем, о чем уже имею представление и практические навыки, а также делаю это с радостью и удовольствием. Жена, которая увлекается визажем, поддержала. Воодушевленный, отправился в Минск, закончил специальные курсы, оформил все разрешительные документы как самозанятый. Хочу отметить, что если раньше для оказания такого рода услуг в Беларуси приходилось открывать ИП или фирму, то сейчас достаточно подать с помощью того же интернета уведомление в налоговую службу и исправно уплачивать налог. Причем, при желании самозанятый человек может организовать свое дело в любом населенном пункте Беларуси.

Игорь Стахиевич выбрал небольшие Микашевичи, а не Солигорск. И сделал это вполне осознанно. Здесь нет проблем с выбором помещений, плата за их аренду – приемлемая, а ниша на рынке услуг – свободна. Непоследнюю роль в пользу города гранитодобытчиков сыграла и близость к родному агрогородку Ленин – их разделяет чуть больше 10 километров.

– Хоть и вырос в соседнем районе, Микашевичи знаю очень хорошо благодаря многочисленным друзьям и родным, – подчеркивает молодой человек. – И это обстоятельство, безусловно, только способствовало быстрому налаживанию взаимопонимания с клиентами. Поэтому все мои планы на будущее связаны только с этим городом. Так что такая акция – только первая ласточка среди задуманных мною благотворительных мероприятий.

Наталья Лялюк