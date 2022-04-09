МикашевичиНовости районаОбщество

Такое привычное дело Игоря Стахиевича из Микашевич

09.04.2022
92

У клуба молодых людей с ограниченными возможностями «САМИ» Микашевичского филиала ТЦСОН за 7 лет существования появилось много друзей. У них разные профессии, образование и статус, но одно желание – помочь добрыми делами горожанам, у которых проблемы со здоровьем. Недавно к волонтерам присоединился владелец «Барбершопа» Игорь Стахиевич. Молодой человек пригласил представителей мужской части клуба «САМИ» посетить свой небольшой салон и воспользоваться бесплатно стрижкой волос, бритьем бороды и другими видами услуг.

– На мой взгляд, желание помогать людям – это нормальное и естественное стремление любого человека. Вдвойне приятно, когда эта помощь адресная, и вы знакомитесь, общаетесь, получаете реальное представление о тех, кто нуждается в нашей с  вами поддержке,  – рассказывает Игорь Стахиевич. – Я вырос в сельской местности, где и сегодня взаимовыручка, отзывчивость, сострадание  даже к чужим людям  – привычное дело. Поэтому ничего сверхъестественного в таких акциях нет. Между тем, стрижка и укладка волос – это не просто аккуратный, ухоженный вид для мужчины, но и его уверенность, открытость, коммуникабельность.

До определенного времени жизнь Игоря Стахиевича ничем не отличалась от большинства его ровесников. После окончания школы – учеба в Пинском государственном индустриально-педагогическом колледже, служба в армии, возращение на малую родину – Житковщину, создание семьи и рождение детей, трудоустройство.

– В Беларуси нет особых проблем с работой для мужчин. Тут главное – желание,  –  подчеркивает молодой человек.  – Правда, в сельской местности выбор несколько ограничен. Вот и мне за относительно непродолжительный период довелось испытать свои силы в разных отраслях. Зарабатывал неплохо. И все же, рынок труда не всегда предлагает подходящие вакансии. Поэтому я мечтал о собственном деле, которое бы стало не только отдушиной, но и дополнительным финансовым источником для нашей молодой семьи.

Игорь рассказывает, что планов и идей было много, но не хватало то средств для старта, то уверенности в себе. И все же в прошлом году наконец-то решился:

– Всегда нравилось работать с ножницами, расческой,  машинкой для стрижки волос и бритвой. В школе наводил красоту друзьям, одноклассникам и многочисленным родственникам, а в армии – сослуживцам. Когда у меня возникла идея открыть собственное дело, то решил не изобретать велосипед и заняться именно тем, о чем уже имею представление и практические навыки,  а также делаю это с радостью и удовольствием. Жена, которая увлекается визажем, поддержала. Воодушевленный, отправился в Минск, закончил специальные курсы, оформил все разрешительные документы как самозанятый. Хочу отметить, что если раньше для оказания такого рода услуг в Беларуси приходилось открывать ИП или фирму, то сейчас достаточно подать с помощью того же интернета уведомление в налоговую службу и исправно уплачивать налог. Причем, при желании самозанятый человек может организовать свое дело в любом населенном пункте Беларуси.

Игорь Стахиевич выбрал небольшие Микашевичи, а не Солигорск. И сделал это вполне осознанно. Здесь нет проблем с выбором помещений, плата за их аренду – приемлемая, а ниша на рынке услуг – свободна. Непоследнюю роль в пользу города гранитодобытчиков сыграла и близость к родному агрогородку Ленин – их разделяет чуть больше 10 километров.

 – Хоть и вырос в соседнем районе, Микашевичи знаю очень хорошо благодаря многочисленным друзьям и родным, – подчеркивает молодой человек. – И это обстоятельство, безусловно, только способствовало быстрому налаживанию взаимопонимания с клиентами. Поэтому все мои планы на будущее связаны только с этим городом. Так что такая акция – только первая ласточка среди задуманных мною благотворительных мероприятий.

Наталья Лялюк

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Более 300 тысяч жителей Брестской области планируют поучаствовать в республиканском субботнике

Более 300 тысяч жителей Брестской области планируют поучаствовать в республиканском субботнике

09.04.2022
Photo of Военный комиссар области прокомментировал инцидент с обломками ракеты на Столинщине

Военный комиссар области прокомментировал инцидент с обломками ракеты на Столинщине

09.04.2022
Photo of Президент: Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей

Президент: Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей

09.04.2022
Photo of Мир ждёт мощнейший экономический кризис (видео)

Мир ждёт мощнейший экономический кризис (видео)

09.04.2022
Photo of Воспитанники детской школы искусств Лунинца среди победителей областного конкурса!

Воспитанники детской школы искусств Лунинца среди победителей областного конкурса!

09.04.2022
Photo of «Бацькаўшчына» Будынак камбіната бытавога абслугоўвання ў Лунінцы. 1970-ыя гады

«Бацькаўшчына» Будынак камбіната бытавога абслугоўвання ў Лунінцы. 1970-ыя гады

09.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть