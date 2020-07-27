Традиционные соревнования по силовому многоборью прошли на «Граните». Видео

Представители восьми цехов собрались на площади Дворца культуры РУПП «Гранит», когда летняя жара еще не сменилась вечерней прохладой. Однако, с началом соревнований температура только увеличивалась. Горячие споры и мнения о правильности подсчетов очков то и дело проскакивали среди присутствующих. Непреклонность судей штурмовалась с каждым последующим упражнением. Но это только эмоции – последнее слово оставалось за наблюдателями, которые, к слову, оценивали мероприятие максимально честно. Именно так выступали и сами соревнующиеся.

Итоги первого упражнения – жим штанги лежа – порадовали сотрудников АТП (Круковский А.М.), СВиК (Шкут Н.Н.) и Горного цеха (Савчук Н.В.) (в такой последовательности распределились призовые места личного зачета).

В армлифтинге победители слегка изменилась: СВиК (Шкут Н.Н.) и АТП (Кононович Д.В.) поменялись местами, а бронзовую «тройку» взял представитель Электроцеха Ларин А.И. Когда дело дошло до подъема штанги на бицепс, парни из автотранспортного (Комаровский В.А.) и участка по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (Шкут Н.Н.) все еще оставались в списке лидеров, а вторым стал изначально «затерявшийся» БВР, представил который Дашко М.С.

Довольно зрелищным оказалось упражнение «Распятие»: по правилам нужно было показать максимальное время, держа в разведенных руках пятилитровые бутылки с водой (порядка 5 кг каждая). Здесь снова заявил о себе Горный цех (Рупичев А.О.), разделив пьедестал с Электроцехом (Ларин А.И.) и СВиКом (Шкут Н.Н.).

Спустя почти три часа напряженной борьбы, настало время финальной, не менее захватывающей дисциплины – перетягивания каната. Уцепившись за «золотую» возможность, победу на свою сторону перетянули представители дробления и УпР ДСО. Они же заняли первое общекомандное место. Последнее упражнение принесло АТП 2 место и такую же позицию по итогам многоборья. Третьими стали силачи из сортировки, уступив, бронзовую ступень финального победного «олимпа» Горному-1. Заветный кубок и грамоты участникам соревнований вручил судья Александр Дедович.