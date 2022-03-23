У 16 человек в Лунинецком районе в 2021 году обнаружен туберкулез легких

Туберкулез – опасная болезнь, не различающая социального статуса, которая не осталась в прошлом, а по-прежнему угрожает здоровью людей. Заразиться можно где угодно – в магазине, общественном транспорте, в гостях и даже на курорте. Путь передачи болезни – воздушно-капельный.

В прошлом году туберкулез легких был обнаружен у 16 человек в районе. 15 из заразившихся – трудоспособного возраста. Все пациенты были своевременно госпитализированы и проходят основной курс лечения. К сожалению, в прошлом году один человек скончался от этой коварной болезни.

Для своевременного выявления туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование, что абсолютно безопасно для человека.

Валентина Степанюк, врач-фтизиатр.