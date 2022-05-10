У вас есть паспорт туриста? Его получает каждый кто побывал с экскурсией на РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

У вас есть паспорт туриста? Многие, услышав, что он существует, удивятся. Но только не те, кто побывал с экскурсией на РУПП «Гранит». Его получает каждый турист микашевичского предприятия.

Об этом и многих других сюрпризах, которые ждут гостей, посещающих РУПП «Гранит» в туристических целях, узнала от специалиста по музейным фондам предприятия Нины Киндрук. С ней мы встретились на республиканском профсоюзном туристическом форуме «Наследие Беларуси», который недавно состоялся в Минске.

– Во Дворце профсоюзов на протяжении трех дней царила удивительная атмосфера, – делится впечатлениями Нина Николаевна. – Форум – это прежде всего выставка, на которой был представлен экскурсионно-туристический потенциал всех регионов Беларуси. При этом каждая область презентовала не только разнообразные туристические маршруты, но и знаковые исторические артефакты. Посетители смогли увидеть, как выглядит факсимильная копия Берестейской библии XVI века, икона Божией Матери «Коложская» из древнейшего действующего храма Беларуси, печать и копия креста Ефросинии Полоцкой, печатный станок Франциска Скорины и многое другое. А увидев, выбрать удобный маршрут, чтобы лицезреть все это культурно-историческое наследие в аутентичной обстановке.

Не скрывает гордости Нина Киндрук и за РУПП «Гранит», на котором работает и на котором с 2018 года активно развивается промышленный туризм. Рассказывая об эксклюзивном туристическом маршруте, она акцентирует внимание на том, что в путешествии на гранитодобывающее предприятие туристов ждет посещение карьера:

– Представьте только вертикальную стену в 250-270 метров с серпантином! Заслуживает восхищения ландшафт и 20-метровые рукотворные водопады, скалы. Есть возможность понаблюдать за работой людей и техникой, а также спуститься в самое «сердце» карьера. А если вспомнить, что гранит образуется из вулканической лавы, если учесть, что до дна карьера можно добраться, преодолев около 17 километров серпантинных дорог… Какой предстанет перед вами эта земля миллионы лет назад?! Это стоит того, чтобы приехать в Микашевичи и увидеть это великолепие своими глазами!

На одной площадке организаторы форума постарались собрать историю, традиции и современность нашей страны – все то, чем гордятся и дорожат белорусы. Им удалось соединить трепетность василька, кристалличность соли и твердость гранита. И за всем этим стоит память, которая, несомненно, тверже гранита.

Елена ДАНИЛОВИЧ.