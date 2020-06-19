Площадь ДК в Микашевичах убирают «по-немецки»

Подметально-вакуумная машина германской компании Karcher стала применяться при уборке площади ДК РУПП «Гранит» и других мест, где нельзя использовать тяжелый транспорт.

Многофункциональная техника может работать в любой сезон. И все благодаря подметальному устройству, разбрызгивателю для песка и соли, отвалу для снега и другому навесному оборудованию. Кроме этого, машина оборудована экономичным двигателем и комфортабельной кабиной для водителя.