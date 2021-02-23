Школьница из Микашевич – дипломант Международного дистанционного конкурса иллюстраций к литературным произведениям

Объявлены результаты Международного дистанционного конкурса иллюстраций к литературным произведениям.

Свое умение во владении различными техниками изобразительного искусства продемонстрировали художники разных возрастов из Беларуси, России, Литвы, других стан дальнего и ближнего зарубежья.

Работа учащейся СШ №2 г. Микашевичи Вероники Котович к стихотворениям известной детской поэтессы Евгении Трутневой, вошла в число лучших в номинации «Живопись» в возрастной группе 9-11 лет. Юную художницу к конкурсу подготовила педагог Татьяна Куприянович.