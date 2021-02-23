Микашевичи

Школьница из Микашевич – дипломант Международного дистанционного конкурса иллюстраций к литературным произведениям

Объявлены результаты Международного дистанционного конкурса иллюстраций к литературным произведениям.

Свое умение во владении различными техниками изобразительного искусства продемонстрировали художники разных возрастов из Беларуси, России, Литвы, других стан дальнего и ближнего зарубежья.

Работа учащейся СШ №2 г. Микашевичи Вероники Котович к  стихотворениям известной детской поэтессы Евгении Трутневой, вошла в число лучших в номинации «Живопись» в возрастной группе 9-11 лет. Юную художницу к конкурсу подготовила педагог Татьяна Куприянович.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of На ОАО «Спецжелезобетон» прошло лично-командное первенство по настольным видам спорта на призы профкома предприятия

На ОАО «Спецжелезобетон» прошло лично-командное первенство по настольным видам спорта на призы профкома предприятия

Photo of Станок нового поколения установят на РУПП “Гранит”

Станок нового поколения установят на РУПП “Гранит”

Photo of Физкультура доступна в любом возрасте!

Физкультура доступна в любом возрасте!

Photo of День влюбленных в книги

День влюбленных в книги

Photo of …И зазвучала молитва над городом!

…И зазвучала молитва над городом!

Photo of “Система координат” микашевичского гимназиста Станислава Войткуса

“Система координат” микашевичского гимназиста Станислава Войткуса

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть