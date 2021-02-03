Микашевичи

Учеба от волонтеров “Витязя”

Руководитель ПСО "Витязь" Сергей Крупенков на встрече в СШ №1

Семинары, организованные поисково-спасательным отрядом «Витязь», прошли в различных учреждениях города гранитодобытчиков.
С правилами оказания первой медицинской помощи добровольцев познакомил старший фельдшер филиала №1 «Микашевичская больница» Дмитрий Фурсевич. Закрепили теорию во время практических занятиях. В местном филиале ТЦСОН волонтеры «Витязя» рассказали активистам отделения дневного пребывания инвалидов о правилах организации поиска людей и специальном оборудовании. А учащиеся 8 «Б» класса СШ №1 научились пользоваться компасом и картой.
Наталья Лялюк. Фото из архива ПСО “Витязь”.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Познавательная “солянка”

Познавательная “солянка”

Photo of Победителей и призеров областного этапа предметной олимпиады чествовали в гимназии им. В.И. Недведского

Победителей и призеров областного этапа предметной олимпиады чествовали в гимназии им. В.И. Недведского

Photo of Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление наградили в горисполкоме

Победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление наградили в горисполкоме

Photo of Украшения из бисера создает горожанка Анастасия Кмито

Украшения из бисера создает горожанка Анастасия Кмито

Photo of Микашевичская городская библиотека стала победительницей районного смотра-конкурса «Мои земляки»

Микашевичская городская библиотека стала победительницей районного смотра-конкурса «Мои земляки»

Photo of Насыщенную событиями жизнь ведут пенсионеры-железнодорожники станции Ситница

Насыщенную событиями жизнь ведут пенсионеры-железнодорожники станции Ситница

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть