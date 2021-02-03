Учеба от волонтеров “Витязя”

Семинары, организованные поисково-спасательным отрядом «Витязь», прошли в различных учреждениях города гранитодобытчиков.

С правилами оказания первой медицинской помощи добровольцев познакомил старший фельдшер филиала №1 «Микашевичская больница» Дмитрий Фурсевич. Закрепили теорию во время практических занятиях. В местном филиале ТЦСОН волонтеры «Витязя» рассказали активистам отделения дневного пребывания инвалидов о правилах организации поиска людей и специальном оборудовании. А учащиеся 8 «Б» класса СШ №1 научились пользоваться компасом и картой.

Наталья Лялюк. Фото из архива ПСО “Витязь”.