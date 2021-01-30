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Украшения из бисера создает горожанка Анастасия Кмито

Многие рукодельницы активно используют бисер в вязаных изделиях, Одни украшают им полотно, включают в работу еще в процессе создания или расшивают уже готовое изделие. Кто берет мелкие «зернышки» за основу для будущих сумочек, кошельков и других практичных вещей. А какая красивая и стильная бижутерия получатся из этого материала в умелых руках мастера! Именно так по праву можно назвать жительницу Микашевич Анастасию КМИТО, которая вяжет бисером необычные женские украшения.

– В детстве бабушка Людмила Стародуб познакомила с различными техниками рукоделия, но уже тогда больше всего моя душа лежала к вязанию крючком, – рассказывает Настя. – Создавая первые салфетки, подставки под чашки и другие незамысловатые работы, никогда не думала, что эти навыки пригодятся во взрослой жизни.

Так сложилась жизнь, что Анастасии пришлось оставить работу. Все мысли и дела крутились вокруг забот о двух сыновьях и хлопот по дому. Со временем поняла, что появилось время для себя. И чтобы отвлечься, решила найти хобби, которое станет источником новых и ярких эмоций.
– Вот тогда и пришла на помощь бабушкина наука, – говорит собеседница. – Вязала крючком предметы интерьера, пока случайно не увидела в Инстаграм необычное колье. Долгое время внимательно рассматривала его на экране и удивлялась – неужели это связано из бисера?!
Начались поиски в интернете обучающего материала, подходящей фурнитуры и первые попытки создать собственные работы.


– Не могу утверждать, что обучение давалось легко, – улыбается мастерица. – Были и бессонные ночи, и рассыпанный материал, и неудовлетворение результатом. Ведь чтобы создать тот же жгут, надо набрать на нить для вязания весь бисер, необходимый для украшения, и сделать это в определенном порядке, в полном соответствии с узором или рисунком. Иначе придется исправлять ошибки. А это очень непросто. Тем более, когда у тебя на нити длиной 3-6 метров нанизано до 12 тысяч бисеринок – примерно столько материала в среднем потребуется на создание одного колье.
Поначалу Анастасия считала маленькие бусинки самостоятельно, теперь использует специальную компьютерную программу. Кроме того, опробовала русский, английский и другие способы вязания, чтобы найди наиболее оптимальный для себя метод, размер крючка и бисера. Из разнообразия материалов предпочтение отдала японскому. Параллельно с украшениями, осваивает технику изготовления новогодних игрушек.


Несмотря на то, что Анастасия увлеклась бисером чуть более года назад, теперь у нее есть стильные украшения, как для повседневной жизни, так и для торжественных случаев. Создает она всю эту красоту как по мастер-классам из интернета, так и по собственному дизайну. Причем, с одинаковым удовольствием работает и бисером в единой цветовой палитре, и с разноцветными схемами.
– Моим подругам и родственницам повезло, – смеется Анастасия. – Всегда рада подарить близким людям необычные украшения и частичку душевного тепла, которым обладают все изделия ручной работы. Даже когда речь заходит о том, что сделай мне «то, не знаю что» или к этому наряду хочу в дополнение «шикардос».
Наталья Лялюк. Фото из семейного архива.

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Наталья Лялюк

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