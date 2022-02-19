Уникальное предприятие “Униформ”: швейное производство и научно-практическая деятельность

РПУП «Униформ» – без преувеличения – уникальное предприятие. Созданное два десятилетия назад, оно прошло непростой путь становления. Сегодня «Униформ» – не просто швейное производство, где выпускают самый большой в Беларуси ассортимент специализированной и форменной одежды. Небольшой коллектив, а это около 30 человек, успешно совмещает выполнение финансово-экономических задач с научно-практической деятельностью.

О сегодняшней работе предприятия читайте в номере газеты “Лунінецкія навіны” за 18 февраля