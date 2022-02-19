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Уникальное предприятие “Униформ”: швейное производство и научно-практическая деятельность

19.02.2022
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На фото директор предприятия Ирина Сенюк

РПУП «Униформ» – без преувеличения – уникальное предприятие. Созданное два десятилетия назад, оно прошло непростой путь становления. Сегодня «Униформ» – не просто швейное производство, где выпускают самый большой в Беларуси ассортимент специализированной и форменной одежды. Небольшой коллектив, а это около 30 человек, успешно совмещает выполнение финансово-экономических задач с научно-практической деятельностью.

О сегодняшней работе предприятия читайте в номере газеты “Лунінецкія навіны” за 18 февраля

 

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