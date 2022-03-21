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Уроженка Микашевич Светлана Хаврукова — Лауреат Международного конкурса пианистов!

21.03.2022
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Уроженка Микашевич Светлана Хаврукова стала Лауреатом 1 степени Международного конкурса пианистов «Мотивы родного края», который объединил более 300 исполнителей из России, Казахстана и Беларуси.

Репертуар участников был самый широкий – от прелюдий Баха до известной мелодии Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Выпускница местной ДМШИ, а теперь студентка Пинского колледжа искусств, выбрала для творческого состязания «Музыкальный момент» Сергея Рахманинова. Между тем, произведения этого композитора отличаются виртуозностью, требуют особенной растяжки пальцев и среди профессиональных исполнителей относятся к сугубо «мужским». Впрочем, белорусская конкурсантка в очередной раз сломала устоявшиеся стереотипы, в ее руках рояль «пел» и дарил океан эмоций.

К слову, несмотря на учебу в пинском колледже, Светлана Хаврукова поддерживает тесную взаимосвязь с преподавателями, которые помогли выбрать профессиональный путь. Вместе с другими выпускниками она участвует в концертах, «капустниках» и других меро-приятиях Микашевичской ДМШИ, а в будущем году вернется сюда уже молодым специалистом.

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